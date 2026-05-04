Все повече британци отслабват с инжекции, но ще има ли бум на булимията?

Шивачи стесняват все по-често панталони и сака, ресторанти предлагат мини менюта: във Великобритания все повече хора използват инжекции за отслабване. Тази мода обаче излиза скъпо и има своите тъмни страни.

На преден план излизат медикаменти, които помагат на хиляди хора да се преборят с диабета или затлъстяването. Но как? Обяснено най-простичко: като създават трайно чувство за засищане. В САЩ те отдавна са станали неразделна част от все по-широко разпространените програмите за отслабване - въпреки известните неблагоприятни странични въздействия. Известни личности като Опра Уинфри открито говорят за тези инжекции, с чиято помощ поддържат по-добра фигура, пише "Дойче Веле".

По-тесни панталони и по-малко в чинията

Модата достигна и до Европа. Във Великобритания например близо пет милиона души вече са използвали медикаментите или се готвят да го направят, т.е. всеки десети пълнолетен - и в повечето случаи на собствени разноски. Тенденцията е възходяща, но бумът крие и някои рискове, както сочат примери от Лондон.

В лондонското ателие "Kent and Haste" шият дрехи по мярка на клиента – цените са като за хора със солидни доходи, защото един костюм излиза около 5000 евро. Напоследък обаче шивачките се сблъскват с необичаен проблем – много от редовните клиенти все по-често идват да молят за корекции – ту панталонът трябва да се стесни, ту роклята или сакото. Напоследък това се е превърнало в трайна тенденция, защото много от клиентите внезапно и бързо отслабват – най-често с помощта на "чудотворните инжекции".

"Много от клиентите отначало твърдят, че са започнали много активно да спортуват, но ние виждаме, че килограмите едва ли могат да се свалят по такъв начин и вероятно се дължи на инжекциите за отслабване. От твоя шивач няма как да имаш тайни. Напълно ни е ясно, какво се случва", разказва шивачката Суямба Кумарезан.

Инжекциите намаляват апетита радикално – и това го усещат и в изискания лондонски ресторант Otto’s. Редовни посетители ги уведомили, че в бъдеще ще идват по-рядко на обяд и вечеря, защото ползват инжекции за отслабване. Оттогава заведението вече предлага и мини меню.

Ото Тепасе, собственик на ресторанта, казва: "Това са предимно мъже на възраст между 50 и 60 години, които карат спортни или луксозни коли и са решили да вкусят още повече от удоволствията на живота. И когато изведнъж усетят, че тялото им вече не изглежда така добре, както автомобила, който карат, си казват... ще трябва да намаля храната".

От националната здравна служба NHS предписват медикамента само по строги критерии – например срещу диабет. Затова много от желаещите да отслабнат ходят при частни лекари. Една от тях е Шукри, която плаща лекарския хонорар, а отделно и още 200 до 400 евро на месец за самия препарат. Тя разказва, че преди е тежала 86 килограма и не е можела да отслабне нито грам - въпреки всички диети. С инжекциите сега тя тежи 66 килограма – и разликата се вижда веднага.

Общопрактикуващ лекар в Лондон споделя коя е основната грешка, която допускат мнозина: "Хората купуват медикамента в интернет, започват да го вземат и бързо свалят килограми, а после го спират, но не променят своите навици в храненето. И тогава – всичко се връща обратно".

И изведнъж отново надебеляват

Същите проблеми са добре известни и на лондонския аптекар Оливие Пикар. Французинът е във възторг от въздействието на инжекциите при хора с диабет или голямо наднормено тегло, но бумът в използването му има и тъмни страни.

"Слушал съм какви ли не истории на ужасите: хората купуват медикамента в интернет на възможно най-ниска цена или от разни треньори и масажисти във фитнес салоните, без да поискат съвет от лекар или аптекар. Доскоро беше достатъчно да отговориш онлайн на два-три въпроса, за да получиш медикамента само след няколко дни по пощата", казва Пикар.

Изписването на медикамента междувременно е станало по-сложно, но критици смятат, че то все още е твърде либерално. Те се опасяват, че употребата на инжекциите за отслабване може да доведе до булимия и други нарушения в храненето.

А в лондонското шивашко ателие се трупат все повече поръчки за стесняване на дрехите. Там обаче се опасяват, че много скоро може да им се наложи пак да връщат старите размери – ако клиентите бързо си върнат килограмите.