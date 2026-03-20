Електрически мотриси за 327 млн. евро тръгват това лято у нас

Те ще се движат по линиите София-Варна, и София-Бургас

20.03.2026 | 16:37 ч. 3

Нов електрически влак от Чехия ще превозва пътници у нас още през лятото.

Мотрисата е предназначена за крайградски превози, разполага с общо 333 седящи места и развиват максимална скорост от 160 км/ч.

Пътниците ще могат да използват безжичен Интернет, като има специално обозначени седалки за трудноподвижни хора, както и места, където могат да се оставят велосипеди и колички.

До края на август ще пристигнат още мотриси.

Проектът за доставката на 25 мотрисни влака е в размер на близо 327 милиона евро, от които над 260 милиона са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите по програма "Транспортна свързаност".

"Те ще се движат както по Северната линия от София към Варна, така и по Южната линия от София към Бургас. Всеки месец ще пристигат. Всички идващи тук претърпяват динамични тестове и сертифициране пред европейския орган. Предстоят да се случат много големи инвестиции в България по отношение на инфраструктурата както ЖП инфраструктурата, така и пътна инфраструктура - пристанища, летища", каза служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, цитиран от Bulgaria ON AIR.

