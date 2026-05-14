Спецакция срещу имотните измами: Задържани са знакови лица, сред тях - Джеймса

Акция по линия на множество извършени имотни измами се провежда в столицата, съобщиха от СДВР. Претърсват се няколко адреса, като някои се намират в квартал "Факултета"

Няколко души са задържани, а следствените действия продължават. По неофициална информация е задържано знаково лице от активния криминален контингент - Георги Янев - Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков, съобщи "Нова телевизия". Текат процесуално следствени действия.

По данни на телевизията преди време също имало разследване за същите хора. Тогава предположенията са били, че те са отнемали имотите на възрастни и на психично болни хора с различен вид схеми.

Полицейското присъствие е засилено, като то включва и жандармерия.

Акцията е във връзка с обявената вчера от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев мащабна специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи, каза той.

По думите на министъра една от дейностите е по линия на „Икономическа полиция", с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на „Криминална полиция" акцент е борбата с наркоразпространението, посочи Демерджиев. Той добави, че част от акцията е и по линия на пътната безопасност.

Очаква се представители на органите на реда да дадат допълнителна информация.