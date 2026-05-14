Проблеми в транспорта: Липса на кадри, остарял автопарк, лошо заплащане

Недостигът на шофьори в автобусния транспорт се задълбочава и вече създава сериозни затруднения за сектора.

"Проблемът е от години, но решение не намираме. Проблемът с кадрите продължава да се задълбочава, многократно вече сме казвали, че един от механизмите да привлечем нови кадри, е ако променим Наредбата за категоризиране при пенсия на водачите. Не може едните шофьори в градския транспорт да бъдат осигурявани като категория 2, а други шофьори по междуселищни линии да не могат да бъдат осигурявани като категория 2. Това е пълен абсурд, защото отговорността на всеки един водач, независимо дали извършва междуселищни, или градски превози, е една и съща", каза председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ отливът на кадри е изключително голям проблем.

"Именно заради липсата на каквито и да било привилегии на този вид водачи, ние нямаме интерес към сектора. 1200 са хората, които са придобили категория D миналата година. И средно изчислено това прави по-малко от четирима души на община, които придобиват тази категория и упражняват тази професия. Може би половината, че дори повече от тях, отиват да работят в чужбина. Професията не е атрактивна, заплащането не е такова, каквото хората очакват, привилегиите при пенсиониране не са такива, които би трябвало да бъдат", добави Милтенова в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Нека колегите установят какво се е случило. Ще бъдат снети данни от двете превозни средства, ще се установи с каква скорост са се движили. Неприятно ни е като сектор, че в публичното пространство се създават манипулативни твърдения от браншови организации, които нямат разследващи функции. Темата е много деликатна. Това е редовна автобусна линия, тя е създадена с решение на общинските съвети", подчерта събеседникът.

Милтенова е на мнение, че при преумора всеки водач, независимо дали управлява автобус, или лек автомобил, е изложен на повишен риск от пътнотранспортно произшествие.

"В много населени места няма транспорт, защото имаме липса на кадри. Не популяризираме професията, дори да искаме да инвестираме в кадрите - да ги обучим, да платим тяхното обучение, ние няма с какво да ги задържим. Трябва политическа воля. В годините назад сме виждали мнозинство в парламента, но невинаги съм намирала силата, желанието и политическата воля нещата в нашия сектор да се променят. За пример ще дам нерегламентираните превози, за които си говорим години наред, липсата на европейско финансиране, което е част от проблема", допълни Магдалена Милтенова.

Автобусният ни парк е един от най-остарелите в Европа.

"Имахме среща с министър Георги Пеев, надявам се, че всичко, което сме говорили на нея, ще бъде разгледано със съответната отговорност. Надявам се, че ще може да работим с дълго полезрение, за да решим всички проблеми. Най-спешните въпроси, които поставихме, са свързани с цените на горивата, цените на застраховките, които са изключително високи. Цените на "Гражданска отговорност" за автобусите преди няколко седмици бяха около 350-400 евро, в момента те са от 850 до 1700 евро", призна тя.