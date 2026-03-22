IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Две станаха жертвите на катастрофата край Враца, очевидци казва, че е било страшно

Двигателят на колата изхвърча и удари нашата отпред, казва Ергюл

22.03.2026 | 18:57 ч. Обновена: 22.03.2026 | 19:24 ч. 14
Тежка катастрофа отне два живота на международния път Е-79 край Враца. При силния удар е пострадал и бус с германска регистрация, в който са пътували четирима души.

Инцидентът е станал в ранния следобед близо до село Краводер, припомня bTV. При изпреварване водач на лек автомобил губи контрол, навлиза в лентата за насрещно движение и се сблъсква с тежкотоварен камион. 

Шофьорът на колата загива на място, а спътницата му – младо момиче, беше отведена в болница със сериозни наранявания, където по-късно издъхва.

Водачът на тира е изпробван за алкохол и наркотици, като тестовете са отрицателни. 

Очевидецът Ергюл разказва:

"Има две ленти в посоката, в която ние се движим, загиналият човек караше доста силно, беше зад нас, изпревари ни, натискайки клаксона, но поднесе и отиде право в камиона."

"Беше много страшно. Двигателят на колата изхвърча и удари нашата отпред, страшен удар, за секунди. Жалко за мъжа, беше на около 25–30 години, спътницата му беше още по-млада, дано да се оправи", допълва той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа Враца жертви
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem