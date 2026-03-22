Две станаха жертвите на катастрофата край Враца, очевидци казва, че е било страшно

Тежка катастрофа отне два живота на международния път Е-79 край Враца. При силния удар е пострадал и бус с германска регистрация, в който са пътували четирима души.

Инцидентът е станал в ранния следобед близо до село Краводер, припомня bTV. При изпреварване водач на лек автомобил губи контрол, навлиза в лентата за насрещно движение и се сблъсква с тежкотоварен камион.

Шофьорът на колата загива на място, а спътницата му – младо момиче, беше отведена в болница със сериозни наранявания, където по-късно издъхва.

Водачът на тира е изпробван за алкохол и наркотици, като тестовете са отрицателни.

Очевидецът Ергюл разказва:

"Има две ленти в посоката, в която ние се движим, загиналият човек караше доста силно, беше зад нас, изпревари ни, натискайки клаксона, но поднесе и отиде право в камиона."

"Беше много страшно. Двигателят на колата изхвърча и удари нашата отпред, страшен удар, за секунди. Жалко за мъжа, беше на около 25–30 години, спътницата му беше още по-млада, дано да се оправи", допълва той.