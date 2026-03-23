Църквата почита първата християнска мъченица в Европа

Православната църква отбелязва Св. Лидия на 23 март. Празникът се чества и на 20 май заради разликата в календара между православни и католици.

За Св. Лидия се твърди, че е първата християнска мъченица в Европа. Според по-широко разпространената версия за живота й, тя е живяла през I в. от н.е. - била бедна жена, която продавала платове, и пострадала заради вярата си в Христа. В друго житие на Лидия пък се казва, че е била съпруга на богат човек - съветник на император Адриан (117 - 138 г.), и двойката имала двама синове. Лидия посетила беседа на апостол Павел по време на негова мисия в града, в който живеели, поканила го в дома си, и после тя и мъжът й приели християнската вяра. Заради това семейството било подложено на репресии и заплатило за вярата си със смърт.

Съществува предположение, че Лидия не се е казвала така, а я нарекли с това име като "лидийка" - жителка на Лидия.

Лидия се наричало едно кралство в древна Месопотамия, където е живял легендарно богатият крал Крез. Bъпреки че през 323 г. пр.н.е. кралството влиза в границите на персийската империя, хората продължили да наричат "лидийци" жителите му дълго време след това.

Топонимът "Лидия" от историческите хроники, свързани с житието на Св. Лидия, няма нищо общо със село Лидия в Северна Гърция, на 10 километра от Кавала, където християните са издигнали църква и манастир в чест на светицата. Според историческата справка, селото първоначално се казвало Маджар Чифлик и било населено с турци, които били изгонени от там от гръцките власти, а селото - преименувано.