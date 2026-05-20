Падат глави в Агенцията по вписванията, 60% незает щат и солидни бонуси

Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.

Това обяви на брифинг в Министерския съвет правосъдният министър Николай Найденов след края на правителственото заседание. Той каза, че освобождаването на Митева ще е факт вероятно до края на работния ден, защото по закон трябвало да мине и съгласувателна процедура с министър-председателя. В рамките на утрешния ден ще обявим назначаването на новото ръководство, съобщи Найденов.

По думите му решението е взето след преглед и анализ на работата на ведомството.

Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които, въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани, каза Найденов.

Това е стратегическа структура, която съсредоточава регистрацията на фирми, на неправителствени организации, на държавни институции, имоти, на особени залози. Това е агенция, която обработва изключително голям обем лични данни и не е пресилено да се каже, че дейността ѝ касае практически живота на гражданите и бизнеса, заяви още правосъдният министър.

Над 60% от щатните бройки в общата администрация са незаети. „Няма главен секретар, няма назначени заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция“, коментира Николай Найденов. Той е изискал всички налични доклади и проверки, за да може да състави мнение за състоянието, в което поема ведомството и да предприеме съответните мерки.

Министърът разкри, че в официален доклад е било препоръчано незабавно освобождаване на изпълнителния директор и сезиране на Софийска градска прокуратура, но тези препоръки не са били изпълнени.

Въпреки това, по думите му, ръководството е получавало високи оценки и значителни бонуси.

"Изпълнителният директор е получавал тримесечни оценки за своята работа, чието словесно изражение се състои в "изключително изпълнение" или "много добро изпълнение", зад което стоят получаването на понякога петцифрени бонуси в лева. Не знам защо се е случило това, но резултатите са факти. Бих искал ясно да заявя, че тази практика приключва", каза министърът.

В обръщение към служителите на Агенцията той заяви подкрепа за "почтените служители", които по думите му са работили в среда на "административен хаос и обиди" и са били принуждавани да подписват подписки в защита на ръководството.

В заключение Николай Найденов съобщи, че е предоставил доклад с констатациите на премиера и официално е предложил освобождаването на Даниела Митева като изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.

"Всички препоръки, дадени в одитните доклади, ще бъдат изпълнени, включително чрез сезиране на компетентните органи."

Само преди дни бе обявено, че Министерството на правосъдието започва проверка на Агенцията по вписванията след сигнал на БОЕЦ, че над 2000 нотариални акта на имоти, собственост на жители на София, са изчезнали от архива й. БОЕЦ пусна и аудиозаписи, на които се твърдеше, че е шефката на Агенцията по вписвания.