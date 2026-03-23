В планините е мъгливо и духа вятър

Лоши са условията за туризъм, предупредиха от ПСС

23.03.2026 | 10:00 ч.
БГНЕС

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

По високите части има мъгла и духат слаби до умерени ветрове. Температурите в планините са между минус шест и нула градуса, посочиха още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде облачно. Главно в следобедните часове ще превалява сняг, в по-ниските планински части – дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 4°. 

