БСП иска преразглеждане на санкциите на ЕС срещу Русия

БСП излезе с позиция заради цените на горивата и предрече, че ситуацията “скоро ще стане неудържима”.

“Незабавно трябва да се предприемат мерки от българските отговорни институции в три посоки: осигуряване и сигурност на доставките на енергоресурси, защита на потребителя и запазване конкурентоспособността на предприятията”, се казва още в позицията на БСП.

От левицата предлагат България да изрази позиция за преразглеждане на санкциите, засягащи закупуването на енергоресурси от Русия, каквато вече заеха редица европейски държави.

Второто предложение гласи намаляване на ДДС на бензина и дизела, както вече бе направено в Испания, а в Италия намалиха и акциза.

От партията заявяват още, че искат и определяне на таван на печалбата на супермаркети и бензиностанции, както вече е направено в Гърция. В Италия, Хърватия и Унгария е въведен таван на цената на литър дизел. Това се обсъжда и в Германия, както и строги изисквания при повишаване на цените.

Последното предложение е за целево подпомагане на най-засегнатите сектори – транспорт и земеделие, поради прякото им отношение към крайните цени на основните стоки и услуги.

Изпълнителното бюро на БСП призовава да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание, на което да бъдат обсъдени всички възможни действия и да се приемат ноебходимите мерки.