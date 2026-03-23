Проблеми пред заведенията: Липса на кадри, разбити пътища, високо ДДС

Интересува ни какви са намеренията на партиите по отношение на диференцираната ставка на ДДС за заведенията, която е 20 процента, но на хотелите е 9%. Искаме да бъде изравнено, както е във всички държави в Европейския съюз. Тази ставка ни поставя в неизгодни позиции по отношение на конкуренция и на ценообразуване. Когато се повишават цените на електроенергията, горивата, ние няма как да не повишаваме и нашите цени", заяви председателят на Сдружението на заведенията Емил Коларов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му от бранша очакват да се обърне повече внимание на сектор "Заведения".

"Правим регистър на всички политически партии, които ще участват на изборите, за да видим какви са техните програми за сектора, ще направим срещи, нямаме политически пристрастия. Искаме да видим каква е тяхната нагласа спрямо бюджета за реклама на България като бранд "Туризъм". Получават се приходи от туристически такси, които потъват в бюджета, не знаем къде отиват и за какво се харчат", коментира Коларов в студиото на "България сутрин".

Гостът подчерта, че един от основните въпроси е какво се случва с инфраструктурата.

"Имаме разбити магистрали и пътища, има много катастрофи, започват ремонти в летния сезон, кога ще продължи да се работи върху магистрала "Черно море", която свързва Бургас с Варна... Какво се случва с пътя до Гърция... Основен проблем е проблемът с кадрите - опитваме се да внесем персонал от трети страни, има забавяне на документите, което е проблем. Закриват се паралелки за туризъм", каза още Емил Коларов и изрази оптимизъм за успешен летен сезон през 2026 година.