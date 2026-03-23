БАБХ: Четвърти кораб със слънчоглед от Аржентина с пестициди над нормата

Вносителят е представил декларация, че преработеният продукт ще бъде изнесен за страни извън ЕС

23.03.2026 | 13:37 ч.
Снимка: БАБХ

Снимка: БАБХ

Четири пъти над допустимото е количеството на пестицида малатион, а приблизително три пъти - на делтаметрин, открити в аржентинския слънчоглед от четвъртия кораб, пристигнал у нас. 

Това показват лабораторните анализи от пробите, взети от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Свързани статии

До момента в страната са пристигнали четири пратки слънчоглед от Аржентина с общо количество над 160 хил. тона. Проби от всяка доставка се взимат още на пристанището, информира БАБХ. От там припомнят, че лабораторните анализи на стоката в първите три кораба отчетоха остатъчни количества пестициди два до пет пъти над нормата.

Екипи на БАБХ проследяват движението на вносната суровина по цялата логистична верига – от пристанището, през съхранението, до индустриалната преработка и реализацията, съответно износа от страната.

Контролът се осъществява в координация с други институции, включително митниците. 

Вносителят на аржентинския слънчоглед е предоставил писмена декларация, че преработеният продукт ще бъде изнесен за страни извън Европейския съюз, където тези стойности на пестицидите са допустими, или ще бъде използван за технически цели или за производство на биодизел. |

