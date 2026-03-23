10 души с туберкулоза приети в Белодробната във Варна за месец

Ръст на болните от туберкулоза отчита Белодробната болница във Варна. Само през февруари в стационара са постъпили 10 пациенти, което е рекорден брой за последното десетилетие, а в момента се лекуват 12 души с туберкулоза, съобщи д-р Радослав Минков, управител на здравното заведение.

От години то е в отчайващо финансово състояние, тъй като приходите му идват само от държавна субсидия, която е 46,02 евро на леглоден и не е актуализирана повече от 5 г. „На фона на инфлацията сумата е крайно недостатъчна за нормалното функциониране на болницата и за адекватна грижа за пациентите“, заяви на заседание на здравната комисия към местния парламент д-р Минков.

Като резултат болницата отново има 102 610 евро натрупани задължения. Повечето от тях са за заплати и осигуровки на персонала - 88 000 евро от декември 2025 г. до февруари тази година. Неплатени са и суми за осигуряване на храна на пациентите.

Заради хроничното забавяне при изплащането на възнаграждения и невъзможността те да се повишат, персоналът се е стопил до 22 души. Това е най-малкият състав в историята на болницата, каза д-р Минков, цитиран от "Труд". По думите му от 1 януари са актуализирани само минималните заплати на санитарките, а разликата им с тези на медицинските сестри вече е 50 евро.

Дълговете ще бъдат покрити от местната хазна, гласуваха съветниците. За да не се трупат лихви, те приеха предварително изпълнение на решението. Зелена улица за това даде преди дни и финансовата комисия, а окончателното решение предстои да вземе Общинския съвет на заседанието си в четвъртък.