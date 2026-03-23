Съдът спря наказателното производство срещу бившия кмет на Неделино Стоян Беширов

Окръжният съд в Смолян спря наказателното производство срещу бившия кмет на Неделино Стоян Беширов и още осем подсъдими по делото, по което са обвинени в длъжностно присвояване в големи размери.

Производството бе спряно след изслушване на вещите лица по изготвената петорна съдебно-психиатрична и психологична експертиза, според които при Стоян Беширов се касае за продължително разстройство на съзнанието и състоянието му е необратимо. Производството бе спряно и по отношение на останалите подсъдими, тъй като обвинението срещу тях е за съучастие с Беширов, а според представители на съдебния състав делото е с фактическа и правна сложност, което не позволява да бъде разделено.

Вещите лица бяха разпитани на днешното съдебно заседание чрез видеоконферентна връзка с Окръжния съд в Пловдив. В отговор на въпросите на съдебния състав и прокурора експертите заявиха, че Стоян Беширов не може да разбира същността на извършеното и да ръководи постъпките си. Според вещите лица състоянието на бившия кмет на Неделино е необратимо и не следва да се разглеждат възможности за неговото възстановяване в бъдеще.

Свързани статии Пак отложиха делото срещу кмета на Неделино Стоян Беширов

Съдебно-психиатричната и психологичната експертиза бе назначена по делото след влошаване на здравословното състояние на Стоян Беширов след катастрофа. Обвинителният акт е за длъжностно присвояване в особено големи размери – 1,2 млн. лв., извършено през периода 2012 – 2015 г. Сред подсъдимите по спряното дело са бивши общински служители, обвинени в съучастие с Беширов. Делото бе образувано по обвинителен акт на Специализираната прокуратура, а след закриването на Специализирания съд, процесът продължи през 2022 г. в Окръжния съд в Смолян.

След изслушването на вещите лица днес прокурорът по делото посочи, че са налице предпоставки за частично прекратяване на производството срещу Беширов, тъй като се касае за трайна невъзможност да участва в наказателния процес.

Съдебният състав не прие исканията на защитници по делото за прекратяване на наказателното производство. Според магистратите, независимо от мнението на вещите лица за необратимост на състоянието на Беширов, от експертизата не може да се изведе заключение, че е невменяем.

Решението на Окръжния съд не е окончателно и подлежи на обжалване.