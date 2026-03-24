В планините е облачно, мъгливо, превалява сняг

Лоши са условията за туризъм, предупредиха от ПСС

24.03.2026 | 09:29 ч.
БГНЕС

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо, превалява слаб сняг и температурите са между минус три и минус пет градуса. 

Съоръженията по курортите работят.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 3°-4°, на 2000 метра – около минус 3°. (БТА)

