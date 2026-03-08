Министър Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет

Социалните плащания, включително пенсиите, са гарантирани и няма да бъдат засегнати, дори ако до 1 юли не бъде приет редовен бюджет. Това увери служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов пред БНТ. По думите му пенсиите, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени с 7,8%. Той увери, че социалната сфера няма да бъде използвана за политически цели.

Министърът обясни как се осигурява финансовата стабилност на социалните плащания.

„Дори и да не се приеме удължителният бюджет, няма никаква опасност за социалните плащания. Всички те са гарантирани със Закона за публичните финанси, чл. 87 казва, че ако не се приеме редовен бюджет или удължителен такъв, функционирането на държавните системи не може да прекъсне по никакъв начин.“

Адемов уточни конкретните увеличения, които са планирани от 1 юли.

„Гарантиране на минималната работна заплата, която се увеличава с 12,6%, гарантиране линията на бедност – става 390 евро, увеличението е с 19,7%. Минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли се увеличава на 347 евро. Средната пенсия се увеличава на 556 евро. Тези социални плащания са абсолютно гарантирани, няма нужда от това да бъдат договорени. Българските граждани трябва да бъдат спокойни, че пенсиите, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени със 7,8%“, каза Адемов.

Служебният социален министър подчерта, че социалната сфера няма да се използва за изборна активност.

„Всички европейски програми за "Заетост", "Топъл обяд", "Личен асистент", "Домашен помощник" са за всички български граждани независимо от тяхната партийна принадлежност. Ние от МТСП сме заявили нулева толерантност към злоупотреби.“

Той увери, че екипът му обикаля регионите, за да гарантира прозрачност.

„Няма да позволим по никакъв начин интервенции с инструментите на социалната политика да се моделира и контролира определено политическо поведение.“

По думите му в случай на нарушения ще се вземат строги мерки.

„Там, където установим сериозни нарушения или колаборация на местната власт и социалните служби, ще реагираме изключително строго и адекватно. Ще вземем всички мерки, за да приключим това грозно явление – купуване на гласове с инструментите на социалната политика.“

Той увери, че ще бъде направено всичко възможно за подкрепа на уязвимите групи във връзка с въвеждането на еврото.

По темата с помощите за най-уязвимите Хасан Адемов подчерта, че предоставянето на социалната подкрепа ще се осъществява независимо от политическия контекст и изборите. „Това е планирана подкрепа“, каза той.

Адемов обясни, че е има 10 варианта за великденски добавки и се чакат разчетите на министерството на финансите.

Относно мултифондовата система за допълнително пенсионно осигуряване Адемов каза, че тя дава възможност за избор.