Отровиха черен лешояд в защитена зона до село Мандрица

Отровен черен лешояд е открит в защитена зона „Бяла река“ до ивайловградското село Мандрица, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Птицата е открита мъртва във водите на Бяла река. При огледа е установено, че на единия крак на лешояда има усукано синтетично влакно, към което е завързан камък. При последващо обследване на района, включително място, където птицата се е хранила, екипът на БДЗП с обучено куче за борба с отровите e открил следи от мъртво животно, неизвестно кристално вещество и множество умрели мухи – индикации за използване на отрова.

Само дни по-рано подобен случай в Гърция отне живота на девет черни лешояда, припомнят от организацията.

Последният случай на мъртва птица от защитен вид в Хасковска област беше на 26 февруари, когато в землището на село Малко Попово, община Маджарово, бе намерен белоглав лешояд. Трупът на птицата беше изпратен за аутопсия в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.