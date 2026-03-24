Ще има ли ръст на заплатите от април?

От вече почти три месеца България е член на Еврозоната.

"Ориентираме се повече какво се случва около нас. Хората се научиха да виждат и гледат как вървят нещата извън България. Хората се научиха да бъдат по-добри финансисти. Инфлацията е 3% или малко над 3%, но хората гледат касовата бележка", каза Пламен Василев от Българската асоциация за управление на хора в "България сутрин".

По думите му, ако служителите имат сигурна работа, не бързат да я напускат и дори се оглеждат дали могат да имат втора такава.

"Това се среща при хората с по-свободни професии - дигитални и т.н. Това се получи заради инфлацията и еврото, защото хората очакват да се случи нещо. Вече не сме от най-нископлатената работна ръка", изтъкна Василев пред Bulgaria ON AIR.

"До април ще се случат годишни индексации в ръста на заплатите в доста компании. Ръстът в заплатите ще е между 3 и 6%. Ще има компании, които няма да го направят до юни. Има компании, които са затворили до такава степен бюджетите, че нито обучения искат да правят, нито да вдигат заплати", уточни представителят на БАУХ.

Хората трябва да се нагодят в следващите пет години какво ще се очаква от тях, за да бъдат конкурентни на пазара.

"Може да се направи предвидимост. Туризмът е едно от нещата, които ще бъдат най-силно желани. Кол центровете заради изкуствения интелект трябва да се преквалифицират", прогнозира Василев.

"Не се търси дългосрочност, а нещо, което да е за две-три години, да имат свободата да пътуват. Младите хора искат гъвкава работа, искат работа, която не ги кара да стоят в офиса от 9 до 17 ч. Много компании са започнали много отрано да се хващат с младите хора, още от училищна възраст. Компаниите ще се вглеждат все повече в дуалното обучение", прогнозира гостът.