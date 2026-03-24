IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

Надрусан шофьор блъсна пешеходец в Бургас

Тестът е показал коктейл от три вида дрога

24.03.2026 | 14:44 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Шофьор на 38 г. с положителна проба за наркотици е блъснал пешеходец в Бургас, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал около 19:23 часа в понеделник на улица "Одрин". Пострадалият пешеходец, на 50 г., e от старозагорското село Черганово. Настанен е в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас без опасност за живота му.

Мъжът, управлявал автомобила, се е движил с несъобразена скорост. Проверен е за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробата за наркотици е отчела положителен резултат за канабис, амфетамин и метамфетамин. Взета му е кръв за химичен анализ. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

Още два случая на шофиране след употреба на наркотици са установени през изминалото денонощие в Бургаско, казаха от полицията. В Малко Търново е спрян 45-годишен варненец, шофирал след употреба на канабис, а в района на бургаския кв. "Сарафово", е задържан 43-годишен мъж от село Болярско, управлявал след употреба на амфетамин и метамфетамин.

Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem