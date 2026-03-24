Имаме страхотни вина, трябва да залагаме на местни сортове

Българските винопроизводители следват тенденциите на потребителите и гледат все по-разнообразни сортове грозде.

"Промяната не е да се търсят други сортове, по-скоро стиловете се сменят. Възвръща се сортът Сира, но тези, на които трябва да залагаме, са местните. В момента в България най-популярният сорт е Совиньон блан, който не е български, а френски, но основната му популярност идва от Нова Зеландия. Това е сорт, който много се пие. Много български винарни започнаха да залагат на този сорт. Лесно се възприема от сетивата, приятен е на вкус", коментира представителят на Българската асоциация на винените професионалисти Емил Коралов пред Bulgaria ON AIR.

Според него България е на световно ниво, тъй като страната ни има страхотни вина, които могат да се съревновават по качество с най-добрите световни образци.

"Ако говорим за продажби, количество произведено вино, нещата не са толкова розови, износът спада постоянно. Миналата година България е станала и нетен вносител на вино, което е абсурдно. Страна, която произвежда вино и то с такива традиции, да внася повече, отколкото изнася - това е почти смъртоносно за българските винопроизводители. Една от основните грешки е, че всички усилия бяха насочени в това да се произвежда вино, да имаме високотехнологично оборудване, но никой не се погрижи да обърне внимание на маркетинга, който е на отрицателно ниво, не ни знаят в чужбина. За да можем да продаваме, трябва да има разпознаваемост", допълни Коралов в "България сутрин".

По думите му доста винарни имат много добри условия за винен туризъм и чужденците харесват българските вина.

"Най-големият проблем е, че не можем да си възстановим и да завземем нови пазари, където традиционно българското вино е силно - Скандинавските страни, Германия, Нидерландия, Белгия, Обединеното кралство. Трябва да има баланс в средствата, които се отделят от държавата и от Европейския съюз. Почти нищо не се дава за маркетинг, всичко е в производството. Трябва да се инвестира в специализирана винена преса, да се ходи по изложения, да се участва повече в международни панаири", каза още Емил Коралов.

Той коментира, че се колекционират топ световни вина и че българите не сме в челото на класацията за консумация на вино, но подчерта, че българинът консумира вино с разбиране и му се наслаждава.