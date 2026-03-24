Вашите сигнали: Некачествени и зарязани ремонти в квартали на София

В днешния обзор на постъпилите сигнали в платформата на Helpbook.info ще ви запознаем с два отнасящи се за извършени строителни дейности, които не отговарят на каквито и да било правила.

Наш потребител ни писа с крайно възмущение в резултат на извършен ремонт в междублоково пространство в район "Слатина“. Ето в какво се състои проблемът:

"След последния „ремонт“ забелязахме, че единствено са закърпени отделни дупки, докато самият участък остава опасен за пешеходците, автомобилите и децата, които играят в района. Това не може да се нарече ремонт, а по-скоро формална и символична демонстрация на действие, която не решава съществения проблем.

Създава се впечатление, че въпреки наличието на средства за ремонтни дейности, за които район „Слатина“ сам е заявил, усилията за реално подобрение на инфраструктурата в нашия квартал са минимални или дори липсват.

Настоявам за незабавен и качествен ремонт на междублоковото пространство - с подравняване на настилката, премахване на опасните участъци и трайно решение на проблема. Очаквам конкретен срок, в който ще бъде извършен истински ремонт, а не поредното закърпване.“ (целият сигнал - тук)

Писаха ни и за абсолютно безхаберно и непрофесионално отношение от страна на строителен обект в квартал „Полигона“: „Препоръчвам на община „Младост“ да изпрати някое вещо лице на “новозапочнатия” строеж в кв. „Полигона“, защото кой може да ми обясни защо пред детски парти център има изкоп дълбок един метър без абсолютно никакви обезопасителни знаци и заграждения, навсякъде има разхвърляни боклуци, строителни отпадъци и битови отпадъци, изхвърлени от ромите, които сте наели. Докога гражданите на тази държава трябва да търпят такова безхаберие, докато си плащаме данъците и се опитваме да направим нещо за тази държава.

На въпросния “ремонт” нужно ли е да дойдат два камиона от категория С1 и да стоят запалени с часове пред блока и детски център, за да им дишаме изпаренията, и някой изобщо знае ли въпросните роми, които сте наели, какво вършат, когато дойдат тук, нормално ли е в 14:45 на обяд да се режат плочи с бензиново моторен трион и да се вдига прах до 4-тия етаж на два блока с 200 жителя в него?

Докога ще гледаме такова жалко отношение от Столична община и от областните общини? Силно ви препоръчвам да предприемете мерки, защото иначе жителите на квартала ще предприемем собствени мерки и ще затворим улицата, докато не се появи вещо лице и не се започне ремонтът, както се очаква да бъде започнат. Ние каква европейска държава сме, ако собственото ни управление се отнася с инфраструктурата като с някакъв студентски проект.“ (целият сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.