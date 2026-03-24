НИМХ дава свободен достъп до данни за реките, валежите и снежната покривка

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предоставя свободен достъп до първични хидрометеорологични данни чрез експериментален уеб портал за отворени данни на адрес: https://info.meteo.bg/openData.

Порталът ще осигурява достъп в машинно четим формат до текущи и исторически първични данни от националните системи за наблюдение. На този етап са публикувани ежедневни данни за водния отток от 63 хидрометрични станции, информация за валежите от 166 метеорологични станции, както и данни за снежната покривка от станции на НИМХ. Информацията ще се актуализира ежедневно, което гарантира нейната навременност и приложимост.

В следващите седмици и месеци се предвижда поетапно разширяване на обхвата на портала чрез добавяне на нови масиви от първични данни – както текущи оперативни, така и режимни исторически наблюдения за метеорологичното време и водите.

Създаването на портала е в отговор на политиката на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, който изиска от структури в системата на МОСВ и свързани с нея изпълнители действия за публичен достъп до първичните данни от осъществявания мониторинг на водите в машинно четим формат.

Министър Попов мотивира решителните си действия за широко отваряне на първичните данни, събирани с публични средства, по време на откриването днес на третата Национална научна конференция по метеорология, хидрология и околна среда, организирана от НИМХ. „Когато данните са достъпни, всеки учен може да работи с тях – да прави анализи, модели и прогнози, които носят полза за цялото общество. Свободният достъп до такива данни е ключов за интеграцията на България в световната научна общност, за подобряване на публичните политики и за постигане на устойчиво развитие, включително в области като енергетиката, земеделието и управлението на рисковете", подчерта Юлиян Попов пред участниците в конференцията.

Като национален доставчик на хидрометеорологична информация НИМХ има водеща роля в този процес чрез поддържането и развитието на системи за наблюдение, анализ и прогнозиране. Създаването на портала за отворени данни е важна стъпка към изграждането на модерна, прозрачна и ефективна информационна среда в сектора.

Публикуването на отворени данни създава условия за по-добра координация между институциите, подпомага развитието на научните изследвания и иновациите и повишава прозрачността в управлението на околната среда. Свободният достъп до надеждна и своевременна информация е ключов фактор за вземането на информирани решения и за адаптацията към климатичните промени.

МОСВ ще продължи да работи за разширяване на достъпа до екологична информация и за утвърждаване на отворените данни като основен инструмент за добро управление и устойчиво развитие.