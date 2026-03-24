Катастрофа между тир и кола затвори временно пътя Пловдив - Садово

Един човек е в тежко състояние

24.03.2026 | 16:33 ч. Обновена: 24.03.2026 | 16:37 ч.
Снимка: БГНЕС

Катастрофа между тир и лека кола затвори изцяло движението по пътя Пловдив-Садово, съобщиха от МВР.

Въведен е временен обходен маршрут в двете посоки - Садово - Катуница - комплекс "Кемера".

Сигналът е получен към 14:45 ч.

По предварителни данни са пострадали трима души, пътували в колата. Единият от тях е изваден с помощта на специализирана техника от пожарната. Човекът е в тежко състояние.

Двамата водачи са изпробвани за алкохол, резултатите са отрицателни. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

