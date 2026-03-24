Катастрофа между тир и кола затвори временно пътя Пловдив - Садово

Катастрофа между тир и лека кола затвори изцяло движението по пътя Пловдив-Садово, съобщиха от МВР.
Въведен е временен обходен маршрут в двете посоки - Садово - Катуница - комплекс "Кемера".
Сигналът е получен към 14:45 ч.
По предварителни данни са пострадали трима души, пътували в колата. Единият от тях е изваден с помощта на специализирана техника от пожарната. Човекът е в тежко състояние.
Двамата водачи са изпробвани за алкохол, резултатите са отрицателни.