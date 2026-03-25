Новини Днес | 33

21-годишен е загинал при катастрофата между тир и БМВ край Садово

15-годишен е в болница, шофьорът на колата няма сериозни наранявания

25.03.2026 | 09:32 ч. Обновена: 25.03.2026 | 09:33 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Младеж на 21 години е загинал при катастрофата между тир и лек автомобил БМВ край Садово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Загиналият е един от пътниците в лекия автомобил. Смъртта му е констатирана от пристигналия на място медицински екип. Шофьорът на беемвето, на 20 години, няма сериозни наранявания и е отказал хоспитализация, а в болница за наблюдение е оставен друг негов спътник, на 15 години. Зад волана на тежкотоварния камион е бил 32-годишен мъж.

Тестовете за алкохол и употреба на наркотични вещества на двамата шофьори са отрицателни, те са дали и кръвни проби за химически анализ. На местопроизшествието е извършен оглед, причините и обстоятелствата около тежкия пътен инцидент се разследват. Образувано е досъдебно производство в РУ-Асеновград.

катастрофа загинал камион
