Квалификацията на кадри привлича чуждите инвестиции в България

Благодарение на усилията, които полагаме от вече 30 години, Тракия икономическа зона успя да създаде екосистема – това направи голямата инвестиция на Liebherr във високотехнологично производство възможна. Еврозоната е още една добра възможност за развитие пред икономическите зони. Въвеждането на еврото беше естествен път предвид колко дълго бяхме във валутен борд. Това каза инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на Тракия икономическа зона, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Какво търсят чуждестранните инвеститори?

Основните фактори, които привличат инвеститори у нас са няколко. Енергията – наличието и цената ѝ – са сред основните фактори. Работната ръка, която е проблем за цяла Европа, също е сред основните теми. „Вече няколко години много от чуждестранните компании, местната власт и Министерство на образованието полагат огромни усилия, за да се създаде възможност за квалифицирана работна ръка“, коментира гостът.

Мегапроектът на Liebherr ще създаде 600 работни места, а компанията има огромни традиции при квалификацията на кадри. Мисля, че ще се справят доста добре, а хубавата новина е, че по техния път вече вървят много компании, включително български. Те участват в процеса по квалификация и създаване на работна ръка съвместно с университетите. Това е едно поле, в което обаче има много какво още да се направи.

Трябва да обясним на нашето общество, че

България има индустрия.

На второ място участниците в тази индустрия имат добра реализация и възнаграждение. „Тук особеността е, че тези хора трябва да имат нужната квалификация. Колкото повече усилия полагаме в тази посока, толкова повече инвеститори ще се доверят на България“, обясни инж. Панчев.

Той допълни, че при всеки един важен проблем решението не е само едно. При вносът на работна ръка също стои въпросът за квалификация и обучение. Ако работим добре в посока на създаване на кадри, резултатите никога не закъсняват, защото инвеститорите оценяват тези усилия, допълни той.

Когато имаме наука на високо ниво, иновациите са реалност. Тракия икономическа зона вече работи по четвърти успешен проект. Привличането на високотехнологични компании прави възможностите за иновации все по-реални и подобрява работата с университетите, с които си партнираме. Според госта дигитализацията се случва много по-лесно и успешно с правилните партньори.

Инж. Панчев сподели, че се надява скоро да бъде дадена зелена светлина за нисковъглероден индустриален парк, по който работим от известно време. Всички виждаме проблемите с енергията и производството. Когато водещи в света фирми участват в проект за производство и съхранение на възобновяема енергия, тогава резултатите са много по-добри. Стремим се да поемаме риска заедно с инвеститора, за да бъде спокоен той, че реализацията на проекта му ще се случи по най-добрия начин.

Основните икономически рискове през 2026-та година ще са свързани с цената на горивата, енергията и работната ръка.

Привличането на инвестицията от Liebherr е един 25-годишен процес, който отнема време и огромни усилия.

„Когато тези усилия се полагат системно, тогава можем да убедим инвеститорите от цял свят, че България е една много добра дестинация“.

