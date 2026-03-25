ИСУЛ: На бебето с 1 000 000 левкоцита е извършена алогенна трансплантация

Донор стана 4-годишното братче на Михаела

25.03.2026 | 12:55 ч. 1
Бебенцето Михаела, което през месец ноември 2025 г. беше диагностицирано със свръхвисокобройна левкемия (с 1 000 000 левкоцита) и в най-критичния за него момент беше спасено, благодарение на съвместните действия на лекарите от Клиниката по детска клинична хематология и онкология и реаниматорите на Интензивното отделение на СБАЛДБ "Проф. И. Митев" в лицето на д-р Благомир Здравков, достигна до най-важния, и надяваме се последен, етап от лечението си. 

В края на миналата седмица екипът на Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ извърши алогенна костномозъчна трансплантация на малкото момиченце. Донор стана 4-годишното братче на Михаела. Взимането на костен мозък и трансплантирането му преминаха успешно. И донорът и пациентът се чувстват добре. „Сега предстои най-важната фаза от трансплантационния процес - новият здрав костен мозък да започне да действа, което очакваме да се случи в следващите 30-40 дни“, обясни началникът на клиниката доц. д-р Боряна Аврамова, съобщиха от ИСУЛ.

При алогенните трансплантации за донор на стволови клетки се използва не пациента, а друг човек – близък родственик (брат, сестра, майка, баща) или нефамилен донор от Международния донорен регистър. Този тип интервенции са много по-сложни за изпълнение, в сравнение с автоложните, но са единственият метод за пълно излекуване на деца, при които онкологичното заболяване протича много остро или е настъпил рецидив

