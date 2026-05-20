Постановките "С жените за риба" и "И верният отговор е..." тръгват из България

Продуцентската компания Break a Leg тръгва на лятно турне с две от най-успешните си авторски заглавия - "С жените за риба" и "И верният отговор е...". Под откритото небе на летни сцени в страната публиката ще види истории, които съчетават балкански дух, модерен хумор и провокативни житейски избори.

"С жените за риба" - комедия, която "кълве на скандал"

"С жените за риба" пренася зрителите на язовир Доспат, където героите влизат в битка не само с рибите, но и помежду си. В спектакъла участват Александър Сано, Александра Сърчаджиева, Роберт Янакиев и София Маринкова.

Постановката е по текст на Ангел Калев и под режисурата на Мартин Каров. Тя разбива митовете за "мъжките занимания" и разкрива "потънали" тайни.

Спектакълът ще се играе на 19 юни в Русе, 20 юни във Варна, 4 юли във Велико Търново и 6 юли в Пловдив.

"И верният отговор е..." - семейна комедия с криминален привкус

"И верният отговор е..." разказва за Деси - 33-годишна фенка на "Стани богат" от Перник, и съпруга ѝ Оги - бивша надежда на "Миньор Перник". В ролите са Луиза Григорова-Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева.

Сблъсъкът между науката и конспиративните теории, една изневяра и неочаквано обаждане въвличат героите в абсурдни ситуации в търсене на истината.

Спектакълът вече спечели Наградата на публиката на фестивала "Чудото" в Павел баня, а Луиза Григорова-Макариев беше отличена за най-добра женска роля.

Пиесата ще се играе на 1 юли в Пловдив, 8 август в София, 10 август в Созопол, 11 август в Бургас и 12 август във Велико Търново.

Музиката и към двете представления е на Свилен Ноев от група "Остава".

"Break a Leg" продължава мисията си да създава съвременна българска драматургия, която чрез хумор и абсурд говори за ежедневните конфликти, изборите и истински важните неща под повърхността.