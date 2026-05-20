Литва обяви въздушна тревога, има навлизане в небето на страната

Тревога беше обявена и в сградата на парламента във Вилнюс

20.05.2026 | 12:50 ч. 26
Снимка: архив, БГНЕС

Литва обяви въздушна тревога, призовавайки хората да се скрият на сигурно място, и спря самолетния трафик на летище  Вилнюс. Министърът на отбраната Робертас Каунас съобщи, че има навлизане в литовското небе, предаде Ройтерс.

Мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство предприема действия срещу дрон, забелязан над Литва. Той е летял към Лентварис, близо до Вилнюс, след което е променил курса си, продължавайки в друга посока, а изтребители на НАТО го преследват, според същият източник.

"Незабавно се скрийте на сигурно място, погрижете се за близките си и изчакайте нови указания", се казва в съобщение на литовската армия до жителите на столицата. Засега не е ясно дали то е отправено до цялото население на града, или само до част от него.

Тревога беше обявена и в сградата на парламента във Вилнюс.

"Поради риска от въздушна атака молим всички лица в сградата да се отправят към най-близкото убежище", се казва в съобщение, разпространено по вътрешната радиоуредба на парламента.

Националният център на Литва за управление при кризи по-рано съобщи, че е издал предупреждение за въздушна тревога, след като е бил засечен дрон, летящ към литовското въздушно пространство откъм Беларус, и добави, че произходът на безпилотния апарат засега остава непотвърден.

Вчера изтребител на НАТО свали над Естония дрон, за който се предполага, че е украински, съобщи Талин. Това е поредният от серия случаи на нарушаване на въздушното пространство на страните от региона на фона на честите украински атаки срещу съседна Русия.
(БТА)

Литва въздушна тревога дрон
