Увеличава се интересът за застраховането на земеделски площи у нас

Интересът към застраховането на земеделски площи в България започва постепенно да се увеличава, но въпреки това нивото на покритие остава твърде ниско на фона на зачестяващите климатични рискове.

Това стана ясно от коментара на генералния секретар на Асоциацията на българските застрахователи Нина Колчакова в студиото на "България сутрин".

"Сега административната процедура е много опростена, много по-лесна, много по-бързо стават нещата и виждаме голям импулс в интереса за земеделско застраховане. Това беше една от причините. Хората го възприемаха като скъпо, съответно Европейският съюз отговаря на този проблем с една много значителна субсидия", каза Колчакова за Bulgaria ON AIR.

В момента схемата за подпомагане е значително облекчена, а държавата покрива до 70% от застрахователната премия, което вече води до осезаем ръст на интереса.

От бранша отчитат сериозно увеличение на сключените полици.

"Някои дружества ни казват, че с 50-60% се е увеличил техният премиен приход от земеделски застраховки, което е наистина значително. Но би трябвало да се увеличи с 600-700%, за да бъдат покрити достатъчно площи в България, това е истината", посочи гостът.

Според Колчакова често има разминаване между очакванията на земеделците и реалното покритие на застраховките.

Производителите нерядко смятат, че полицата покрива всички възможни щети, без да са се запознали подробно с условията.

Именно затова тя подчерта, че при сключване на застраховка е важно фермерите да обсъдят подробно рисковете, на които са изложени - дали става дума за градушки, пожари, измръзване или други климатични събития.

Застраховките в сектора обикновено покриват направените разходи за производство, а не очакваната печалба от реколтата.

"След като бъде направена експертна оценка на загубите и застрахователят получи всички документи, искания за обезщетения и т.н., всички документи, които застрахователят би поискал, експертите знаят точно какви са, до 15 дни след това се получава обезщетението най-много", поясни Колчакова.