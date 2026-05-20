BGONAIR Live Новини Днес | 67

Гръцки таксиджия е арестуван, защото поискал двойна цена от туристи

Освен това той не бил включил таксиметровия апарат

20.05.2026 | 12:58 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Таксиметров шофьор беше арестуван в Атина, след като поискал от туристи повече от двойна сума за превоз от района на Акропола до Пирея.

По информация на гръцките власти 40-годишният водач е бил задържан от служители на пътната полиция, след като поискал 45 евро за маршрут, който обичайно струва около 20 евро.

При проверката станало ясно още, че таксиметровият шофьор не е включил таксиметъра по време на пътуването, което представлява нарушение на правилата за обществен превоз, предаде кореспондентът на „24 часа“.

Случаят предизвика нови коментари в Гърция относно нелоялните практики спрямо туристи в началото на активния летен сезон, когато страната посреща милиони посетители.

В Атина таксиметровите услуги се извършват по официално определени държавни тарифи. Началната такса е около 1,80 евро, дневната тарифа е приблизително 0,90 евро на километър, а нощната около 1,25 евро на километър. Допълнителни такси се начисляват за летище, пристанище, багаж и повикване по телефон.

За маршрут като Монастираки или района на Акропола до Пирея стандартната цена обикновено варира между 18 и 25 евро според трафика и точната дестинация, което прави поисканите 45 евро сериозно завишение.

Гръцките власти напомнят на туристите винаги да изискват включен таксиметър и касова бележка, а при съмнения за измама да подават сигнал до полицията или туристическите служби.

