Младеж е в тежко състояние след като се блъснал с тротинетка в стълб

Младеж от село Септемврийци, община Вълчедръм, област Монтана, е пострадал тежко и е настанен за лечение в болница с опасност за живота, след като се е блъснал с електрическа тротинетка в метална кутия на железобетонен стълб от електропреносната мрежа в селото, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Произшествието е станало вчера около 18:00 ч. При управление на електрическата тротинетка младият мъж е изгубил контрол и се е блъснал в стълба. На място е бил изпратен екип на Центъра за спешна медицинска помощ във Вълчедръм, който е транспортирал пострадалия до държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана.

Той е настанен за лечение в отделението по реанимация в тежко състояние, с опасност за живота, уточниха от полицейската дирекция.

По случая е образувано досъдебно производство по член 343 от Наказателния кодекс.

След серия от инциденти с електрически тротинетки през миналата година, някои общини в област Монтана въведоха ограничения за ползването им в паркове, градини и други части на населените места, както и минимална възраст за управление.