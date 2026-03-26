Пловдивски превозвачи вдигат цените на билетите с 20-25%

Пловдивски автобусни превозвачи, обслужващи линията Пловдив-София, вдигат цените на билетите с 20-25%. Обясняват, че причините за това са поскъпването на дизеловото гориво заради конфликта в Близкия изток, увеличаването на разходите за заплати и поддръжка.

Увеличение има и в цените на билетите до пловдивските села. “За улеснение на пътниците задържахме около година цените на билетите, но в момента със скока на горивата, на който сме свидетели, нямаме избор”, каза пловдивският превозвач Петко Ангелов, като уточни и какво е увеличението по направлението Пловдив-София. “Нашият билет е бил 7,50 евро, сега става 9,20 евро. На колегата е бил 8,50 евро и вече е 9,20 евро”, каза Петко Ангелов.

До близките села се пътува по-скъпо с 50 евроцента, като това също е 20-25% увеличение на цените на билетите, допълни Ангелов. Пътниците до Скутаре и Труд вече плащат по 1,80 евро. Билетът по направлението Рогош и Строево е 1,90 евро, а до Маноле и обратно е по 2,20 евро, пише "Труд".

Транспортни превозвачи от областта обмислят повишение на цените и по други направления, включително и към родопската яка. Работещите в сектора очакват реакция на държавата и компенсации, които да отговарят на настоящата ситуация, която според тях кореспондира с тази по време на коронавируса.