Пожар пламна в сградата на общината в Разград, всички са евакуирани

Пожар е избухнал на покрива на сградата на общината в Разград, като всички хора в нея са евакуирани, съобщи БТА.

На място вече работят екипи на пожарната. Комисар Емилиян Станев, директор на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Разград, заяви, че на мястото са изпратени два екипа пожарникари, а всички служители и посетители на сградата са изведени навън. Той допълни, че причината за пожара все още се изяснява.

Заместник-кметът Елка Неделчева увери, че всички хора са евакуирани безопасно и няма опасност за живота им.

„Органите на пожарната си вършат необходимото и считам, че не трябва паника да се създава“, каза Неделчева. По думите ѝ е възможно инцидентът да е свързан с ремонтни дейности, които се извършват в сградата, но към момента информацията е ограничена.

Областният управител Огнян Обрешков също потвърди, че всички етажи са проверени и няма пострадали.

Причината за пожара продължава да се изяснява, а екипите на пожарната остават на място и работят по овладяването на ситуацията.