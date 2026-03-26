ЦИК показа бюлетината за изборите на 19 април СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 18 / 18

Централната избирателна комисия показа бюлетините за гласуване на предсрочните парламентарни избори на 19 април.Росица Матева, говорител и зам.-председател представи образците на хартиената и електронна бюлетини на предстоящите избори за Народно събрание.

“Тя е същата бюлетина, с която се гласува от много години. Ще се гласува по същия начин. Като в квадратчето с номера на партията и коалицията избирателят трябва да отбележи знак “X“ или “V“ с химикал, пишещ със син цвят“, обясни Матева и уточни, че е задължително да се гласува в едно квадратче, за да е действителен гласът. След това избирателят може да отбележи преференцията в кръгчето с номера на кандидата от избраната от него партия или коалиция.

“Имената на кандидатите и номерът им в листата ще бъдат залепени в паравана за гласуване и пред изборното помещение”, каза още Матева.

Вотът в чужбина

В бюлетината за гласуване извън страната няма преференции. ЦИК води разговори с МВнР да бъде осигурена възможност във всички възможни помещения на дипломатическите и консулските представителства в трите засегнати държави да бъдат открити толкова секции, колкото помещенията позволяват.

“Сега изискахме от МВнР в почетните консулства във Великобритания, Турция и САЩ да бъдат разкрити също секционни избирателни комисии“, добави още говорителят на ЦИК и уточни, че предложението трябва да дойде от МВнР, до момента, обаче, такава информация в ЦИК все още не е пристигнала.

Специални секции за хора с увреждания

Специалните секции, определени за гласуване на хора, които са с увредено зрение или затруднение в придвижването, трябва да бъдат с осигурени рампи, за да могат хора с инвалидни колички да достигнат до тях и да гласуват. Размерите на преградите и параваните в тези специални секции не са променени вече 17 години, уточни Матева и призова решенията на ЦИК да се четат внимателно, да не се търси и създава напрежение там, където няма такова.

“Кметовете на общини ще осигурят същите оборудвани помещения”, допълва зам.-председателят на ЦИК.

Матева демонстрира и как се гласува на машините.

Относно случай в СИК-Белица Матева коментира, че няма забрана лица, които са били санкционирани за нарушаване на изборните правила, да бъдат за членове на СИК. Все пак тя припомни, че вече са отправили призив към капртиите и коалициите да не предлагат такива лица изобщо.

Няма да се случи на тези избори да има разработени аудио файлове за слепите избиратели, независимо от желанието на ЦИК

“Вчера получихме писмо от министъра на електронното управление, който е определен да отговаря за изборите, че всички областни управители, на които е било възложено да изработят тези аудио файлове, са информирали Министерски съвет, че нямат техническа възможност“, каза още Матева и подчерта, че от ЦИК са изпратили указания как са изработени такива аудио файлове на местни избори.