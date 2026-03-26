Пожар в квартал “Бъкстон”, открито е овъглено тяло

Апартамент се запали в столичния квартал “Бъкстон”, съобщиха от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) за БТА.

На мястото на инцидента е намерено овъглено тяло. Предполага се, че е на възрастна жена. Спасителният екип добавя, че няма други пострадали или обгазени при инцидента.

Сигналът за пожара е получен в 15:52 часа. На мястото са изпратени три пожарни автомобила и един медицински автомобил.

Пожарът е потушен, допълниха от СДПБЗН.