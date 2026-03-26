IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

Пожар в квартал “Бъкстон”, открито е овъглено тяло

На място са пристигнали три пожарни

26.03.2026 | 18:42 ч. Обновена: 26.03.2026 | 18:42 ч.
Бъкстон и приятели, Facebook

Апартамент се запали в столичния квартал “Бъкстон”, съобщиха от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) за БТА.

На мястото на инцидента е намерено овъглено тяло. Предполага се, че е на възрастна жена. Спасителният екип добавя, че няма други пострадали или обгазени при инцидента.

Сигналът за пожара е получен в 15:52 часа. На мястото са изпратени три пожарни автомобила и един медицински автомобил.

Пожарът е потушен, допълниха от СДПБЗН.

Тагове:

пожар София Бъкстон овъглено тяло пожарна инцидент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem