Жената, намушкала четирима, е задържана и за въоръжен грабеж

Предстои да бъде направена психиатрична експертиза на жената, за която се смята, че е намушкала четирима души с нож в центъра на София вчера - 26 март. На моменти тя проявява епизодично агресивно поведение, каза на брифинг пред медиите заместник-директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) старши комисар Николай Пелтеков.

Късно снощи, от СДВР съобщиха, че жената е задържана. Тя е на 39 години. От МВР снощи съобщиха, че жена е намушкала четирима души с нож в централната част на София - в района на булевардите „Драган Цанков" и „Евлоги и Христо Георгиеви“. От Центъра за спешна медицинска помощ казаха за БТА, че в 19:29 ч. са получили сигнал за двама души, които са ранени на метростанция „Стадион Васил Левски". Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две жени, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. „Черни връх" в посока хотел „Хемус".

Първият сигнал е постъпил в 19:28 ч. за пострадали двама чужденци на 65 и 62 години в района на метростанция "Васил Левски"65 г. В 19:45 часа е постъпили втори сигнал за пострадали две жени, отново чужди граждани, на 26 и 30 години докато се возят в автобус №94. Веднага след получаването им е започнало разследване, каза Пелтеков. Той допълни, че след като снимката на жената е била разпространена в медиите, полицията е получила частична информация за самоличността й, а в последствие е установена и задържана на домашния й адрес.

Пелтеков уточни, че разследването е образувано за опит за убийство, а когато се докладват материалите в Софийската градска прокуратура, прокурорът ще прецени конкретния състав, по който да бъде обвинена.

По неговите думи няма данни за насочен акт към граждани на друга държава. Жената не е освидетелствана. През 2020 г. е задържана за 72 ч. за въоръжен грабеж, като досъдебното производство по случая продължава. При друг случай й е наложено наказание от Софийския районен съд за хулигански прояви. Жената е била обявявана веднъж за издирване през 2023 г. от майка си.