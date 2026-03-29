Патриарх Даниил в Самоков: Бог подкрепя желанието да се поправим

Бог ни подпомага в усърдието и желанието да бъдем с него, когато ние с решимостта си да бъдем с Бога съдействаме на Неговата благодат, то тази благодат съдейства на нас и очиства и нашите сърца. Това каза в проповедта си Софийският митрополит и български патриарх Даниил след като възглави патриаршеска Василиева света литургия в манастир „Покров Богородичен“ в Самоков.

По думите на патриарха, когато ние имаме искрено покаяние, изповядваме своите грехове, борим се със страстите, макар те да се връщат и да допускаме многократно едни и същи грешки, Бог подкрепя желанието да се поправим. И ако ние сме усърдни докрай, Бог ще ни даде избавление от страстите. Патриарх Даниил добави, че Бог би ни дал с дух и с истина да се поклоним на светинята и да живеем благочестив живот.

Патриарх Даниил припомни, че днес се чества паметта на света Мария Египетска и тя ни показва каква е целта на покаянието ни през дните от Великия пост.

Той каза, че ако нямаме благоговение и чистота на живота, ние сами сме свидетели пред съвестта си, че не можем да се поклоним истински - от душа и сърце, с истинско чувство, така както Господ е искал да се покланяме. Патриарх Даниил добави, че всеки от нас се е покланял на светини и може да си даде сметка имал ли е това сърдечно чувство, Божията подкрепа и това поклонение да е с дух и с истина.

„В това отношение Божията благодат действа неизменно и ако ние имаме усърдието на света Мария Египетска да се поклоним не просто машинално, не формално, не просто пред хората, а да се поклоним действително от дълбочината на сърцето си, със своя вътрешен човек, с целия си дух, Бог ще просвети нашия ум. Ще го просвети тъй както е озарил духовното зрение на света Мария да види своите грехове. Ще ни подпомогне и нас да предприемем този подвиг на духовната борба“.

Патриарх Даниил припомни, че света Мария Египетска 17 години се е борила с помислите и спомените от предишния си греховен живот. Споделила, че я нападали такива помисли и силно желание я обземало да продължи предходния си живот, спомняла си богатите трапези и охолния живот, но тя с молитва зовяла Бога за помощ и не се сещала за този предишен живот.

В литургията участие взе и игуменът на Зографския манастир архимандрит Гавриил и самоковски духовници.

В храма присъства и кметът на община Самоков Ангел Джоргов, който благодари на патриарх Даниил за това, че отново е сред жителите на община Самоков.

Деца, които присъстваха в храма, подариха на патриарха стих, с който са участвали в национален конкурс, а сред подаръците имаше и картини и макет на една от самоковските църкви. Монахините от храма също благодариха на патриарх Даниил за посещението.

Събралите се миряни взеха и Свето причастие.

Храмът „Покров Богородичен“ е с дългогодишна история. На това място са били сформирани няколко монашески килии, в които се заселват монахини. Манастирът се изгражда по-късно – през 1772 година, припомня БТА. Около 1900 година броят на монахините и послушничките в манастира е достигнал около 100. Голяма част от тях са се издържали от работа в предприятията в града. В манастирската магерница има грамоти – отличия за ръкоделията, с които са кандидатствали в различни видове търговски изложения.