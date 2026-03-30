ПСС: Висока е лавинната опасност в планините

Лоши са условията за туризъм

30.03.2026 | 10:16 ч. 1
БГНЕС

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите варират между минус 5 и 2 градуса. Облачно и мъгливо е по високите части, добавиха от ПСС. Висока е лавинната опасност, особено в подветрените склонове. Планинските спасители не препоръчват да се карат ски извън пистите. Съоръженията в курортите работят.

През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи.

Според прогнозата за времето над планините ще бъде облачно с валежи от мокър сняг. Освен повишена лавинна опасност, има заледени туристически пътеки по високите части.

Вятърът по билата ще бъде от северозапад със скорости до 40 км/ч. Максималните температури за деня: над 2500 м височина - около -4 до -2 градуса, а на 1500 м - от 1 до 4 градуса.

Тагове:

планини лавини туризъм
