Плугчиева: Старта на новото правителство е "летящ"

След "Бангаранга" Европа слуша България по-внимателно. Днес премиерът Румен Радев кацна в Берлин за среща с германския канцлер Фридрих Мерц, която не изглежда като рутинна дипломация, а като тест - колко тежи България.

"Германия за нас е стратегически партньор. Радев е представил големия потенциал на страната ни, който е важен за двустранните отношение между България и Германия", коментира съветникът по външна политика на президента Илияна Йотова - Меглена Плугчиева в предаването "Денят ON AIR".

Според нея Мерц може да заимства от Радев темата за консервативния бюджет - "нещо, което канцлерът Мерц обеща, но не изпълни".

"Германия е един от основните стълбове на Европейския съюз (ЕС). Ние с Германия имаме традиционни, изключително добри взаимоотношения. Неслучайно твърдим, че Германия е най-добрият ни стратегически партньор в ЕС", подчерта Плугчиева пред Bulgaria ON AIR.

Тя открои и разговора на Йотова с президента на Азербайджан Илхам Алиев, като подчерта, че срещата им показва специално внимание към България и уточни, че са обсъдени важни теми в сферата на енергетиката.

Необходими са реални действия и резултати

"Имаме и премиер, и президент, които показват профил на България, търсят партньори, съмишленици. Не да сме срещу някого, а да бъдем с нашите партньори, като се отстояват българските национални интереси", коментира Плугчиева.

Тя определи старта на новото правителство като "летящ" с реални видими действия и заявки за реформи.

"Оценката ще се дава по резултатите. Имаме нужда от реални резултати и реални действия - и във външнополитически и във вътрешнополитически план", заяви съветникът по външна политика на президента.

Дара като посланик на България

На въпрос колко голям посланик е Дара на България, Плугчиева сподели, че се е разплакала от гордост и от радост след победата на певицата на "Евровизия".

"Това момиче за три минути като посланик на България направи в пъти повече от всички нас посланици, които сме били. Тя въплътява по най-добрия начин българския дух. Това е силата на България - духовността. Тя го носи с голяма сила", каза Плугчиева.

Тя призова да засвидетелстваме всичката си обич, благодарност, да бъдем по-обединени и да даваме шанс на такива брилянтни таланти.

"Поклон пред това момиче", завърши Плугчиева.