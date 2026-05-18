Дъщерята на Гуинет Полтроу стана на 22 г., като 2 капки вода са

Дъщерята на Гуинет Полтроу и Крис Мартин, Епъл, навърши 22 години през миналата седмица. Русокосата моделка имаше рожден ден на 14-и май. За повода майка ѝ я поздрави в Instagram с трогателен пост.

53-годишната актриса публикува в профила си в социалната мрежа снимка на дъщеря си. Виждаме как Епъл позира по лятна рокля, с пусната, рееща се коса на вълни и цветя в кичурите.

Както много пъти през последните години, почитателите отбелязват колко много момичето прилича на своята звездна майка. Някои дори пишат, че двете са като две капки вода.

"Честит рожден ден на най-мечтаното ми момиче, Епъл Мартин. Ти си най-забавната, шантава, с най-голямо сърце, поразяваща на света! Обичам те толкова, толкова, толкова много! Мама", написа Гуинет.

