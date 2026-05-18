Планинар за нападението: Мечките на територията на Витоша са рядкост

Иван е планинар, откакто се помни. Години наред обикаля Витоша. Но има една разходка, която никога няма да забрави.

"Имаше сняг тогава, казваха мечката спи, но тогава за мен не е спала. Беше с две мечета и беше на много близко разстояние. Мечетата избягаха. Мечката се изправи права срещу мене, на два метра, но не реагирах никак", спомня си той.

Николай, който посреща гости в планинска хижа вече над 30 години, също споделя, че мечките на територията на Витоша са рядкост.

"В близките години няма. Този случай е нещо необичайно за гората", смята той.

Защо срещите между хора и мечки зачестяват

Според експерти мечките, обитаващи Витоша, са около 10-15.

"Трябва да се има предвид, че Витоша е доста гъсто населена планина, доста урбанизирана, с голямо присъствие на хора и въпреки че числеността не е много голяма, вероятността за конфликт и срещи с мечки е доста по-голяма, отколкото в други наши планини", коментира Стилиян Герасков от НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България".

Трагичният случай със загинал млад мъж на Витоша, чиято аутопсия потвърждава, че е бил нападнат от мечка и малко мече, е прецедент в страната ни за последните години - въпреки това, индикации за проблем има отдавна, смятат от Съюза на ловците и риболовците.

Защитена територия или ловна зона

"Последните няколко години имаше сигнали, които ни даваше мечката, особено около Витоша. Имаше мечки, които скъсяваха дистанцията с хората, слизаха надолу в полите на Витоша, буквално между къщите и измежду улиците. Трябваше да се предприемат по-драстични действия за прогонване на тези екземпляри. Следствието ще установи какви са точно причините и как мечката е извършила това посегателство - дали от гледна точка на защита на малкото или от гледна точка от осигуряване на храна на малкото, възприемайки човека като плячка", обясни Герасков.

По случая е образувано досъдебно производство, което е под надзора на прокуратурата.