България удари Израел на "Евровизия", ще върнат ли Русия през 2027 г. в София?

DARA спечели тази събота Евровизия 2026, представлявайки България с песента Bangaranga. Нейната категорична победа с 516 точки попречи на тази на Израел, който продължава да държи фестивала в шах с присъствието си. Песента „Michelle“, изпълнена от Ноам Бетан, се класира на второ място с 343 точки (220 от които от телевизионното гласуване). Това е първото издание от 1961 г. насам, в което не участва Испания - една от петте държави, които преди месеци се оттеглиха от конкурса, пише испанският El País.

27-годишната DARA е издала само два албума, но е една от най-известните артистки в музикалната индустрия на страната си. И току-що донесе първата победа на България в историята на конкурса, убеждавайки зрителите и журито. DARA е учила в Националното училище за изкуства "Добри Христов", специализирайки се в българско народно пеене, което ѝ е дало музикална култура и е укрепило вокалната ѝ техника, въпреки че по-късно е заложила на по-модерен и международен звук.

В последно време България участваше периодично в това състезание, като неколкократно се позоваваше на невъзможността да посрещне финансовите изисквания. Всъщност тя не беше част от него нито в изданието от 2023 г., нито в това от 2024 г., нито в това от 2025 г., но все пак намери бюджет, за да се завърне тази година. Сега остава да се чудим как ще финансира високите разходи, необходими за да бъде домакин на Евровизия през следващата година. Или коя страна ще бъде домакин, ако България се обяви за неспособна да поеме тази отговорност.

Резултатът на Израел в публичното гласуване остава силен, макар и скромен в сравнение с последните години. Той идва след като миналата седмица получи официално предупреждение от изпълнителния директор на конкурса, Мартин Грийн, заради рекламите на испански и други езици, които се появиха в социалните мрежи, нещо, което е забранено от правилника на фестивала. В тях израелският представител призоваваше да се дадат 10-те възможни гласа за неговата песен. Миналата година правилата му позволяваха да събере двойно повече. Видеоклиповете продължиха да се появяват в продължение на няколко дни въпреки това предупреждение. В крайна сметка Грийн реши да не предприема действия по въпроса, въпреки че именно този тип действия бяха тези, които миналата година накараха RTVE да поиска външен одит.

Не се очакваше и третото място на Румъния (296 точки).

Певицата Александра Капитанеску съчета рок и електроника в спорната песен Choke Me (Удуши ме). Всъщност именно публиката я постави на това място, като й даде по-голямата част от точките си. Делта Гудрем, голямата надежда на Австралия, с стил, подобен на този на Селин Дион, се задоволи с четвъртото място (287 точки) с Eclipse.

Гласуването на професионалното жури беше много разпръснато, като всеки от 12-те точки на 35-те участници беше разпределен между много различни страни. В крайна сметка фаворитите им бяха, в този ред, България, Австралия, Дания, Франция и Финландия. Израел се класира на осмо място според професионалното жури. Но, както винаги, публиката даде своята оценка, като присъди 312 точки на България, далеч пред останалите.

Изненада беше шестото място на Финландия, която беше явен фаворит в залозите, с 279 точки в крайна сметка, както и слабото представяне на Швеция, една от големите сили в този конкурс, която не е свикнала да остава на двадесето място, с едва 51 точки общо.

JJ, миналогодишният победител, отново изпълни песента, която му донесе победата през 2025 г., Wasted Love, в началото на вечерта. Той го направи с много по-грандиозна (и следователно по-неподходяща) сценична постановка, отколкото трагичния минимализъм, който испанският художествен режисьор Серхио Хаен създаде за него в предишното издание. През вечерта прозвуча и друг австрийски хит от Евровизия, Rise like a Phoenix, при прегледа на всички победители от тези 70 години история и точно преди обявяването на резултатите. Това беше инструментална версия, без присъствието на Кончита Вурст, която отказа да участва в този финал по лични причини, които, както твърди, нямат нищо общо с политиката.

Що се отнася до телевизионното качество на галата, двойката водещи, съставена от Виктория Сваровски, наследница на известната империя за кристални изделия, и комедианта Михаел Островски, се съчетаваше само в едно: техните фамилии. Сред успехите на Австрия като домакин тази година е атмосферата на виенско кафене, която създаде за "green room" – зоната, в която артистите чакат гласуването след изявата си. Блестяха и гост-изпълнителите (и техните сценични постановки), които участваха по време на паузата преди обявяването на резултатите.

Въпреки че според последния доклад от октомври 2023 г. са потвърдени 72 736 смъртни случая в резултат на израелски обстрел в ивицата Газа, Мартин Грийн, директор на "Евровизия", даде ясно да се разбере, че не го интересува какво прави Израел в Газа. Той обръща внимание само на това дали страната очевидно мами в конкурса. Същото каза и за Русия, като коментира в петък, че „нападението на една държава не е основание за изключване от Евровизия“. Грийн припомни, че Русия „беше отстранена от ЕРС, защото беше под контрола на правителството, което е в нарушение на правилата“. И защото е имало „глобален консенсус сред членовете при вземането на това решение“. В същото видеоинтервю той също така увери, че страната би могла „теоретично“ да се върне, ако пожелае, дори ако войната в Украйна продължава. Тази събота той уточни думите си, като увери, че „няма текущи разговори“ с VGTRK, държавната компания за радио и телевизия на страната.

Хосе Пабло Лопес, председател на RTVE, осъди в своя профил в Twitter (сега X) тези думи и призова ЕРС да ги отхвърли официално, защото „разрушават имиджа на конкурса и затрудняват завръщането на Испания“. Испанецът припомни, че преди месеци е предсказал, че "Евровизия ще отвори вратите си за Русия в разгара на инвазията в Украйна, само за да оправдае двойния си стандарт спрямо Израел. Това е явна обида към европейските ценности".

Часове по-късно RTVE показа плакат точно преди новините в 21:00 ч.: "Фестивалът „Евровизия“ е конкурс, но правата на човека не са. Няма място за безразличие. Мир и справедливост за Палестина".

По повод на това послание и отказа на RTVE да излъчи "Евровизия", Грийн обясни пред El País във Wiener Stadthalle, залата, където се провежда финалът, че фестивалът ще направи "всичко възможно, за да върне Испания. Дори когато отсъства, историческото й влияние в този конкурс се усеща", защити той. И това е така, защото шефът на всичко това е в период на отворени врати; в разгара на кампания за възстановяване на членове или привличане на нови след издание, в което са участвали само 35 държави (най-ниската цифра от 2004 г. насам). Това означава загуба на милионните такси, които всеки член плаща, за да излъчи конкурса и да участва в него. Ето защо Грийн също се възползва от факта, че Канада отдавна действа сякаш е 28-ият член на Европейския съюз, обединена от общото мнение към Доналд Тръмп. Точно тази седмица той заяви пред BBC, че макар северноамериканската страна „все още да не е изпратила официална молба, тя е повече от добре дошла да го направи“. И на фона на всичко това, планът за разширяване на фестивала вече включва и съпътстваща версия. Потвърдено е, че на 14 ноември 2026 г. ще се състои първото издание на „Евровизия Азия“ в Банкок (Тайланд) с участието на поне 10 държави.