СО и АПИ започват скоростен ремонт на трасето за Giro d’Italia

Кметът на столицата Васил Терзиев е категоричен, че София е готова да посрещне Giro d’Italia, а също и да покаже своя дух и гостоприемство.

“На 10 май градът ни ще пише история - бъдете част от нея“, призова Терзиев.

Столицата се подготвя да бъде домакин на финала на третия етап от колоездачната Обиколка на Италия (Giro d’Italia) - събитие от световен мащаб, което ще привлече вниманието на стотици милиони зрители.

Талисманчето на надпреварата вече тръгна из софийските улици и създава настроение, засилвайки усещането за голям спортен празник. В дните до състезанието София ще предложи програма от съпътстващи събития, които ще превърнат града в сцена на големия спорт.

“Кулминацията ще бъде финалът на третия етап, когато погледите на света ще бъдат насочени към столицата”, допълва кметът и приканва всички хора да бъдат част от празничната атмосфера.

Вече са активни и официалният сайт, както и Facebook събитието, където може да се следи актуална информация за програмата и подготовката.

Ремонт

Във връзка с провеждането на събитието и необходимостта от осигуряване на безопасна и качествена инфраструктура, Столичната община предприема действия по обновяване и обезопасяване на ключови пътни участъци на територията на града.

Предвидени са ремонтни дейности, както следва: бул. “Самоковско шосе“ - в участъка от бул. "Копенхаген“ до Софийски околовръстен път; бул. “Цариградско шосе“ - предвижда се повдигане на капаци на шахти, като към момента се уточнява обхватът на ремонтните дейности в участъка от бул. “Еминеску“ до бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“; бул. “Цар Освободител“ - в участъка от бул. “Цариградско шосе“ до бул. “Васил Левски“.

АПИ също се включва в ремонтните дейности по “Самоковско шосе“ в участъка от с. Кокаляне до Софийския околовръстен път.

Екипи на Столичната община извършиха обход на трасето преди две седмици и продължават координацията с всички компетентни институции с цел навременно и качествено изпълнение на дейностите.