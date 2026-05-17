Имаме 3 месеца да спасим €3 милиарда за икономиката

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев поздрави DARA за историческата победа на България на "Евровизия", но предупреди и за тежкото състояние на държавните финанси.

"Поздрави за Дара, за историческия успех да сложи България на картата на световните таланти", заяви Пулев в интервю за БНР.

След това подхвана темата, че правителството има кратък срок, за да стабилизира икономическата ситуация.

"Имаме 3 месеца да спечелим обратно 3 млрд. евро за икономиката и да преодолеем 3 години нищоправене", каза вицепремиерът.

Той обеща и пълна подкрепа за домакинството на България на "Евровизия 2027".

"Пълна подкрепа за българските таланти, това беше заложено в предизборната ни платформа и сега е основен ангажимент", подчерта Пулев.

"Ситуацията е катастрофална"

Според него състоянието на фиска е "абсолютно критично", а финансовият министър Гълъб Донев и екипът му вече подготвят подробен анализ.

"Ситуацията е катастрофална", заяви Пулев.

Той предупреди, че предстоят болезнени реформи и тежки решения още тази година.

"Ще се наложи да понесем тази политическа отговорност. Нямаме много опции и сме ограничени във фактор време", каза вицепремиерът.

По думите му проблемите са натрупвани с години.

"Всичките кризи и неефективности, заложени в системата, говоря за дефицит в морала, интегритета и експертизата. Трудно е, много е трудно", коментира той.

Правителството влиза в битка с високите цени

Александър Пулев заяви, че кабинетът подготвя мерки срещу нелоялните търговски практики и спекулата.

"Не сме във война с веригите, а с нелоялните търговски практики", каза той.

Според него в момента има "пазарна аномалия", при която българските потребители плащат значително по-високи надценки от средните за Европа.

"Изнесена информация показва, че веригите залагат до 130% надценка при нормална 30%", заяви Пулев.

По думите му са дефинирани 33 нелоялни търговски практики, а държавата ще създаде специално координационно звено с контролни и регулаторни органи.

"Това звено ще координира и ще очаквам от тях резултати всяка седмица", каза вицепремиерът.

"Държавата няма да бъде безучастен наблюдател"

Пулев подчерта, че целта не е административно определяне на цените, а премахване на изкривяванията на пазара.

"Ние не искаме изкривяване на пазара, а премахване на пазарните аномалии", каза той.

Вицепремиерът посочи, че ще бъде изчислявана и "справедлива пазарна цена", която да показва каква би била стойността на продуктите при нормални надценки и липса на спекула.

"Държавата няма да бъде безучастен наблюдател, ще действаме като правителство и имаме куража да защитим българския потребител", заяви Пулев.

Той предупреди, че санкция от 10% от оборота би имала "силен дисциплиниращ ефект" върху големите търговски вериги.

"С две войни около България ситуацията е тревожна"

Пулев коментира и кризата с горивата и енергетиката, като посочи, че войните около България и прекъснатите логистични вериги допълнително влошават ситуацията.

"С две войни от двете страни на България и с прекъснати логистични пътища нещата наистина са много тревожни", каза той.

По думите му правителството ще насочи около 200 млн. евро към минната индустрия и енергетиката в района на Стара Загора, като увери, че "нищо няма да се закрива".

Пулев обеща и специално звено към Министерския съвет за инвестициите, както и по-добра административна подкрепа за бизнеса.

"Основната роля на правителството е да има работещи институции и ясни правила", каза вицепремиерът.