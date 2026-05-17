И Борисов поздрави DARA за победата на "Евровизия"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави DARA след историческата победа на България на "Евровизия".

"DARA е победител! България е победител! Поздравления за теб и целия екип, участвал за победата!", написа Борисов във Facebook.

DARA донесе първи триумф за България в историята на песенния конкурс с песента "Bangaranga". Българската певица спечели 70-ото издание на "Евровизия" с общо 516 точки.

На второ място остана Израел с 343 точки, а Румъния завърши трета с 296.

След победата България ще бъде домакин на следващото издание на конкурса през 2027 година.