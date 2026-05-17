Зеленски с признание: Украински дронове атакуваха Московска област

Украински дронове атакуваха Московска област в Русия, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Нашият отговор на продължаването на войната от Русия и нейните атаки срещу наши градове и селища е напълно обоснован", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

"Разстоянието от украинската граница е над 500 километра. Съсредоточаването на руската противовъздушна отбрана в Московска област е най-голямо, но ние я преодоляваме. Казваме ясно на руснаците, че държавата им трябва да сложи край на тази война", допълни украинският президент.

По-рано днес руските власти, в това число губернаторът на Московска област Андрей Воробьов, съобщиха, че регионът е подложен мащабна атака с дронове от 03:00 часа местно време, при което са загинали най-малко трима души.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, на свой ред, че руската противовъздушна отбрана е свалила най-малко 74 дрона през нощта и над 120 през последните 24 часа.

Най-малко 12 души в Москва бяха ранени при снощната атака. Повечето от тях са пострадали при удар по петролна рафинерия в покрайнините на Москва, съобщи столичният кмет Сергей Собянин. По думите рафинерията продължава да работи.

Това е една от най-мащабните атаки срещу руската столица от началото на пълномащабната инвазия срещу Украйна.

Тази сутрин министерство на отбраната на Русия съобщи, че през последната нощ във въздушното пространство на страната са били унищожени 556. Малко по-късно отбранителното ведомство публикува актуализирана информация и посочи, че общият брой на унищожените и заглушени дронове през последните 24 часа е над 1000.

От най-голямото летище в Москва – "Шереметиево", съобщиха, че отломки от дронове са паднали на територията на аерогарата, но не са причинили материални щети.

През последната нощ Русия атакува Украйна с 287 дрона, като по думите на украинските сили военновъздушни сили 279 от тях са били унищожени или заглушени.

По данни на украинската служба за спешна помощ при руските атаки срещу Днепропетровска област са били ранени общо 8 души. Съобщава се и за щети по жилищни сгради.