Катастрофа между два камиона затвори временно Прохода на Републиката

Катастрофа между два украински тира затвори временно Прохода на Републиката, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Tърново. Произшествието е станало около 13:30 ч. в района на село Мишеморков хан.

По първоначална информация е пострадал единият водач. По пътното платно е разлято гориво. Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през прохода Шипка. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

На 24 април при катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил в Прохода на Републиката също имаше пострадал човек.