Доцова: Дара е вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее

Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс

17.05.2026 | 15:30 ч.
Снимка: БГНЕС

"Браво, DARA / Darina Yotova! Гордеем се с теб и успеха ти!", написа председателят на парламента Михаела Доцова във Фейсбук, след като България спечели тазгодишното издание на „Евровизия“. 

Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс, а тази година България бе представена от певицата Дара. 

"Ти си пример за човек, който вярва в себе си и в таланта, вдъхновение, че усилената работа, вярата в мечтите и подготовка винаги дават резултат! Ти си вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее", добави Михаела Доцова.

