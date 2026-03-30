Екип на ЦКБ засади 180 фиданки от бял бор в еко инициатива до Перник

Екип от регионалния клон на Централна кооперативна банка в Перник се включи в еко инициатива, свързана със засаждането на 180 фиданки от бял бор в местността „Кладница“, разположена в подножието на Витоша. Акцията се проведе на 26 март 2026 г. и е част от усилията за възстановяване и устойчиво управление на горските ресурси в региона, който през последните години е изправен пред предизвикателства, свързани с климатичните промени и човешката дейност.

Инициативата се реализира съвместно с лесовъди и служители от Държавно ловно стопанство „Витошко-Студена“, които осигуриха експертна подкрепа при избора на подходящи видове, подготовката на терена и самото засаждане. Б

елият бор е предпочитан за подобни залесявания заради своята адаптивност и способността му да стабилизира почвите и да допринася за възстановяването на екосистемите.

В рамките на деня доброволците от банковия екип активно се включиха във всички етапи на процеса – от разпределението на фиданките до тяхното засаждане и първоначална грижа. Освен практическия принос, инициативата имаше и силен образователен и мотивационен ефект, насърчавайки служителите към по-устойчив начин на мислене и отговорност към околната среда.

Централна кооперативна банка регулярно се включва в подобни доброволчески и екологични дейности в различни региони на страната, като част от своята политика за корпоративна социална отговорност. Чрез подобни инициативи банката затвърждава ангажимента си към опазването на природата и подкрепата на местните общности.

Иван Терзийски, директор на ЦКБ АД Клон Перник, сподели: „За нас е изключително важно да допринасяме не само за икономическото развитие на региона, но и за неговото екологично бъдеще. Вярваме, че малките стъпки като днешната акция по залесяване имат дългосрочен ефект и са пример за отговорно поведение към природата. Радваме се, че все повече наши служители се включват с ентусиазъм в подобни каузи.“

Предвижда се инициативата да има продължение и през следващите сезони, като целта е да се разшири обхватът на залесяването и да се включат още доброволци и партньори. По този начин ще се създадат по-добри условия за възстановяване на горските територии и за опазване на природното богатство в района на Перник.