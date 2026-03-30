Язовир "Александър Стамболийски" с критично ниво, всеки момент ще прелее

Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание

30.03.2026 | 18:45 ч. 7
Снимка: БГНЕС

В следствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на р. Росица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовир "Александър Стамболийски", се очаква тази вечер нивото на водата в язовира да достигне над преливника. Очаква се преливане с дебит над 100 куб.м. в секунда, съобщават кметовете на общините Павликени и Сухиндол, цитирани от БНТ.

Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание.

Хората, които живеят в ниските части на населените места по поречието по поречието на р. Росица, както и земеделци, животновъди, рибари трябва да следят нивото на реката.

От общините призовават, докато нивото на река Росица е повишено, да преместят животни, техника и инвентар от ниските места; да не остават в близост до реката; да не преминават през залети участъци; да избягват риболов и разходки край реката.

