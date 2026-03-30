Зеленски и Гюров подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна

Служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Ще продължим да подкрепяме Украйна и ще вървим заедно по пътя към нашето общо бъдеще в Европейския съюз и НАТО, заяви Гюров на съвместна пресконференция със Зеленски след двустранната им среща. Гюров посочи, че настоящото посещение на водената от него българска делегация в Киев ясно показва подкрепата на страната ни за Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и дълготраен мир в интерес на сигурността не само на самата Украйна, но и на цяла Европа.

По думите му споразумението е усилие, което подпомага евроатлантическата сигурност в целия регион. Същевременно е одобрена и националната ни вноска към механизма на НАТО PURL, което показва солидарност в тежки времена и засилва способностите на Алианса в отбранителната сфера, се посочва още в съобщението. Премиерът Гюров посочи също значението на сигурността в региона на Черно море. Оценяваме високо способностите на Украйна ефективно да неутрализира атаки, да защитава критичната инфраструктура и да осигурява свободата на корабоплаването, каза Гюров.

Премиерът беше категоричен, че България ще бъде партньор на Украйна не само в настоящите тежки времена, но също така и във възстановяването на страната. Гюров обърна внимание на Вертикалния газов коридор и железопътната връзка между Александруполис и Одеса, които по думите му са много важни обекти, осигуряващи не само енергийната сигурност, но и сигурността на Източния фланг на НАТО.

Служебният министър-председател изброи редица сфери, в които България и Украйна могат да развиват и задълбочат сътрудничеството си - научните изследвания, иновациите, трансфера на технологии и отбранителната индустрия.

В отговор на журналистически въпроси Гюров отбеляза приоритета на служебното правителство за организиране на честни избори в България през април. По отношение на реакторите от АЕЦ „Белене“ той отбеляза, че българският парламент е този, който следва да се произнесе по темата.

Украинският президент Володимир Зеленски също открои значението на подписаното днес споразумение, се посочва в съобщението. Нашите екипи работиха по него продължителен период от време, отбеляза Зеленски. Той акцентира върху продължаващата подкрепа на България за Украйна. Наред с взаимодействието в сферата на отбраната президентът на Украйна открои и сътрудничеството между София и Киев в областта на енергетиката.

По-рано днес Гюров се срещна и с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук.